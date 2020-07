Toujours pas de victoire pour Nice

Les Niçois ont pourtant ouvert la marque avec un but de Kasper Dolberg inscrit à la conclusion d'une action personnelle peu avant la mi-temps (39e).

Les Ecossais ont toutefois réussi à égaliser en seconde période, Patryk Klimala profitant d'une erreur du gardien Teddy Boulhendi (73e).

Après un bon début de partie, le Celtic a laissé l'initiative du jeu aux Aiglons jusqu'à la mi-temps.

Dans la seconde moitié de la rencontre, et malgré de nombreux changements de part et d'autre, l'équipe écossaise a plutôt maîtrisé le jeu et son égalisation, qui aurait pu arriver plus tôt, a été méritée.

Samedi, Nice affrontera les Rangers qui doivent encore jouer jeudi soir contre Lyon.