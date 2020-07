L'Impact MontrÃ©al de Thierry Henry reste en vie

L'équipe canadienne, qui finit 3e du groupe C avec 3 points, doit attendre la fin de la phase de poules pour savoir si elle fera partie des quatre meilleurs troisièmes, ce qui lui ouvrirait la voie des matches à élimination directe.

Saphir Taïder, d'un tir lointain contré par le défenseur français de DC Frédéric Brillant (31e), a offert la victoire à l'Impact. L'Algérien en est à trois buts dans la compétition.

Montréal, qui a ensuite assez bien contenu son adversaire, aurait pu doubler la mise en seconde période mais l'Argentin Maximiliano Urruti a trouvé le poteau sur sa tentative.

Ce deuxième but aurait pu permettre à l'Impact (-1) de finir avec une différence de buts de 0, paramètre décisif pour départager les meilleurs troisièmes. Mais au moins la mission de remporter une première victoire, soient trois points qui comptent pour le classement du championnat suspendu depuis la mi-mars, a-t-elle été remplie.

Plus tôt dans la journée, toujours dans ce groupe C, le Toronto FC et New England Revolution ont fait match nul (0-0) et se sont qualifiés pour les 8es de finale. L'équipe canadienne finit à la première place.

Dans le groupe E enfin, Columbus Crew, déjà qualifié, s'est imposé aux dépens d'Atlanta United (1-0), confortant sa première place avec ce troisième succès de rang.