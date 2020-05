Tous les chemins mènent à Pogba

Tous les chemins semblent désormais mener à Paul Pogba pour le Real Madrid, qui serait en bonne position pour enrôler le milieu de terrain français.

Les quotidiens 'AS' et 'Sport' l'affirment. Le contrat du joueur de Manchester United expire en 2021, et une prolongation de contrat ne semble pas d'actualité.

Ainsi, cet été serait la dernière opportunité pour United de vendre l'international français, le transfert le plus cher de l'histoire du club mancunien.

D'autre part, les Britanniques recherchent un joueur offensif, comme Jadon Sancho, et pourrait se servir de l'argent obtenu avec la vente de la Pioche pour enrôler le joueur du Borussia Dortmund.

Cependant, le Real Madrid n'a pas toutes les cartes entre ses mains. Si Paul Pogba souhaite rejoindre le Santiago Bernabéu, son autre club, la Juventus, n'a pas dit son dernier mot et pourrait tenter une offensive pour rapatrier le Français à Turin.