"Tous les clubs italiens devraient remercier Ronaldo"

Fabio Capello, entraîneur historique italien et de 74 ans, à la retraite, a supposé que la présence de Cristiano Ronaldo avait été très importante pour le football italien et que tous les clubs devraient remercier la Juventus et CR7.

"Ronaldo est très important pour la Serie A. Tout le monde a parlé du football italien lorsqu'il a signé pour la Juventus. Nous avons maintenant la troisième ou la quatrième ligue la plus importante au monde. Tous les clubs italiens ont profité de l'arrivée de Ronaldo. Nous devons remercier le club et le joueur, car le football italien fait le tour du monde grâce à Ronaldo", a souligné l'entraîneur, s'adressant à 'Sky Italia'.

Sur les problèmes de la Juventus en Ligue des champions.

"Massimiliano Allegri avait un milieu de terrain différent et a atteint la finale à deux reprises. Le problème de la Juventus est au milieu de terrain. La raison pour laquelle Ronaldo a mal joué contre le FC Porto? Peut-être ai-je ressenti la pression de jouer contre une équipe portugaise. Il a joué contre Pepe, qui le connaît très bien. Le problème est qu'il n'a pas été servi correctement non plus."