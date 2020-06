Les dÃ©tails de la prochaine prolongation de contrat de Messi

Le FC Barcelone travaille déjà sur l'un des dossiers les plus importants pour son équipe : la prolongation de sa star et capitaine Leo Messi. L'Argentin termine son contrat actuel avec le club en 2021 et tout laisse à penser que l'aventure ira plus loin.

L'attaquant est en pleine forme et ne donne pas l'impression de vouloir quitter le Camp Nou dans les mois à venir. Devenu légende du club catalan, Messi devrait donc signer un nouveau contrat prochainement.

Cela ferait déjà quelques mois que la direction du Barça planche sur un nouveau contrat pour son joueur et aurait déjà établi certains détails pour convaincre l'attaquant argentin de signer ce nouveau bail à Barcelone.

Selon les informations de 'Mundo Deportivo', le contrat sera prolongé jusqu'en 2022 si le joueur donne son accord. Une année lors de laquelle Messi aura le choix, celui de rester un peu plus longtemps ou de changer d'air, lui qui aurait 34 ans en juin 2022.

Un contrat qui sera donc similaire à celui en vigueur. Cependant, le club préfère faire de la Liga et de la Ligue des champions une priorité pour le moment, et attendra la fin de la saison actuelle pour s'asseoir avec son capitaine pour négocier ce nouveau contrat.