Tous les joueurs de la Juventus vont se soumettre au test du coronavirus

Le joueur de la Juventus Daniele Rugani a testé positif, et a pris la parole ce lundi et a évoqué son quotidien depuis qu'il est en quarantaine à cause de pandémie de Covid-19.

Après son interview touchante, il a été décidé que le reste de ses coéquipiers soit contrôlés prochainement.

L'équipe au complet a été mise en quarantaine depuis que Rugani a été testé positif au coronavirus, mais ce mardi ou mercredi, ils seront soumis à un test, ayant été en contact avec leur coéquipier.

Pour l'heure, la Juventus n'a pas communiqué au sujet de la reprise des entraînements, l'Italie étant actuellement en état d'urgence.