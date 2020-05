Dans un entretien accordé à l'Equipe', le milieu offensif du Borussia Dortmund croit fermement aux chances de son équipe de remporter le titre de champion d'Allemagne cette saison.

"Avec seulement neuf matches à jouer (entretien réalisé avant la 26e journée) et quelques points de retard sur la première place, nous allons tout donner pour essayer de rattraper notre retard. La pause a été longue et la situation a complètement changé. Je considère que nous avons repris avec zéro point et neuf matches à jouer."

"Au final, cela dépendra de notre force mentale. Nous savons qu'il y a beaucoup de qualité au sein de cette équipe. La vraie question est de savoir comment on saura gérer cette situation. Qui est prêt à tout ? Ceux qui le sont seront ceux qui auront le plus de points à la fin. Gagner le championnat ainsi sera unique", a-t-il conclu.

Pas le plus médiatique des joueurs en Bundesliga, Julian Brandt s'affirme pourtant comme un homme incontournable des Borussen pour sa première année à Dortmund.