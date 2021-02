"Tout le monde m'a dit qu'il y avait penalty sur Jordi Alba"

Séville s'est imposé avec deux buts d'écart face au FC Barcelone lors de la demi-finale aller de la Coupe du Roi, grâce à des buts de Jules Koundé et de l'ancien milieu blaugrana Ivan Rakitic.

En conférence de presse, Ronald Koeman est revenu sur la défaite de son équipe mais aussi sur le possible penalty sur Jordi Alba. Une faute à la limite de la surface que l'arbitre de la rencontre a choisi de ne pas aller vérifier via la VAR.

"Il n'y a pas que les gens du Barça qui m'ont dit qu'il y avait penalty. Je ne sais pas pourquoi la VAR n'est pas intervenue. Mateu Lahoz a été bien, mais il y a des doutes sur cette action. Tout le monde m'a dit qu'il y avait penalty", a lâché Ronald Koeman pour 'Barça TV' puis en conférence de presse.

L'entraîneur a aussi évoqué le résultat final : "C'est une punition très dure. Nous aurions dû faire un meilleur résultat, nous avons eu des opportunités, et le résultat n'est pas bon. (...) Nous sommes une équipe qui se bat, nous avons bien joué contre une équipe très physique. Il y a eu un penalty en notre faveur qu'ils n'ont pas sifflé."

Le Néerlandais a notamment pris la défense de Samuel Umtiti : "Nous avons laissé trop d'espaces sur le premier but. Sur le deuxième but, nous n'avons pas pris la bonne décision. Il a fait des erreurs, comme tout le monde. Ce n'est pas juste de le pointer du doigt. L'équipe a bien joué. Nous perdons tous ensemble, et nous gagnons tous ensemble."