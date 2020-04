"Tout le monde n'a pas le salaire de Cristiano ou Messi"

La crise sanitaire a obligé de nombreux clubs à prendre des mesures face à la pandémie et les chômages partiels et réduction des salaires des effectifs sont de plus en plus nombreux dans le monde du football.

Ronald de Boer est l'une des personnalités qui se dit ouvertement contre ces mesures de baisser les salaires et assure que tous les joueurs de football n'ont pas des salaires mirobolants.

"Ils pensent que tous les joueurs sont des millionaires mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Bien sur, c'est plus facile pour Cristiano Ronaldo ou Messi de donner un million d'euros que de réduire de 10% le salaire d'un joueur d'Emmen (ville des Pays-Bas)", a lâché De Boer.

L'ancien joueur du Barça rapelle que les situations ne sont pas toutes les mêmes dans le monde du football rond et que des baisses de salaires pourraient faire du mal aux joueurs et à leurs familles.