Tout le monde "voulait" Lautaro cet été, selon son agent

Pour Lautaro Martinez, jouer aux côtés de son compatriote Lionel Messi est un rêve, selon les dires de son agent, Beto Yaque.

"Il (Lautaro Martinez) a eu la chance de grandir, de travailler, d’apprendre et il s’intègre très bien. Le départ en Europe l’a fait progresser, a renforcé ses qualités et aujourd’hui il fait partie des joueurs qui évoluent au plus haut niveau. Il est enthousiasmé par le fait de jouer en sélection et le faire aux côtés de Messi est un rêve pour lui", a indiqué son agent lors d'un entretien à TNT Sports.

Le représentant du buteur a également évoqué les rumeurs de transfert dont son client a fait l'objet cet été, confirmant ainsi que plusieurs gros cadors européens voulaient le joueur de l'Inter Milan : "Beaucoup de choses ont été dites sur le transfert possible de Lautaro, il y a eu de nombreuses rumeurs. Tout le monde le voulait mais il n'y avait rien de concret. Il lui reste encore trois ans sur son contrat, le mercato vient de se fermer, nous ne nous sommes pas encore assis pour parler du prolongation avec l'Inter. Il joue à un très bon niveau, la saison dernière a été excellente pour lui et c'est normal qu'il ait attiré l'attention des grands clubs européens."