Tout savoir sur le tirage au sort des 16es de finale d'Europa League

La France est très peu représentée en Europa League. Il ne reste plus qu'à voir quelle équipe affrontera le LOSC les 18 et 25 février.

Il faut rappeler que dans ces seizièmes de finale qui seront décidés lundi, les équipes d'une même Fédération ne pourront pas s'affronter. C'est également le cas des équipes qui se sont rencontrées en phase de groupe.

Le LOSC de Christophe Galtier, 2e de son groupe au profit du Milan AC après sa défaite contre le Celtic, jouera un 1er. Les nordistes évitent ainsi les Italiens et joueront l'un des adversaires suivants : Arsenal (ANG) , Ajax (P-BAS), Bruges (BEL), Dynamo de Zagreb (CRO), Hoffenheim (ALL), Leicester (ANG), Leverkusen (ALL), Manchester United (ANG), Naples (ITA), PSV (P-BAS), Glasgow Rangers (ÉCO), AS Rome (ITA), Shakhtar Donetsk (UKR), Tottenham (ANG), Villareal (ESP).

Le tirage au sort mettra en lumière les 12 vainqueurs de groupe et les 12 deuxièmes, ainsi que les huit équipes qui ont terminé 3e en Ligue des champions. Parmi ces derniers, les quatre meilleurs seront les têtes de série - Ajax, Bruges, Manchester United et Shakhtar Donetsk.

Têtes de série : Milan (ITA), Arsenal (ANG) , Ajax (P-BAS), Bruges (BEL), Dynamo de Zagreb (CRO), Hoffenheim (ALL), Leicester (ANG), Leverkusen (ALL), Manchester United (ANG), Naples (ITA), PSV (P-BAS), Glasgow Rangers (ÉCO), AS Rome (ITA), Shakhtar Donetsk (UKR), Tottenham (ANG), Villareal (ESP).

Pas de têtes de série : Anvers (BEL), Benfica (POR), Braga (POR), Étoile Rouge (SRB), Dynamo Kiev (UKR), Grenade (ESP), Krasnodar (RUS), LOSC Lille (FRA), Maccabi Tel-Aviv (ISR), Molde (NOR), Olympiacos (GRE), Real Sociedad (ESP), Salzbourg (AUT), Slavia Prague (CZE), Wolfsbourg (ALL) et Young Boys (SUI).

Une autre condition du tirage au sort empêchera les équipes russes et ukrainiennes de s'affronter.

Les matchs aller seront joués le jeudi 18 février et les matchs retour le 25 et auront deux horaires : 18h55 et 21h00.