Lionel Messi est à la fin de son contrat avec Barcelone et peut à tout moment signer pour le club de son choix.

Scénario qui contribue à la spéculation croissante sur l'avenir de l'international argentin de 33 ans. Omar da Fonseca, ancien attaquant argentin qui a passé l'essentiel de sa carrière en France dans les années 1980 (Tours, PSG, Monaco et Toulouse), aujourd'hui vedette de la chaîne 'BeINSoprts', estime que son compatriote a peut-être fait ses valises pour le Paris Saint-Germain, où il serait coaché ​​par un autre argentin, Mauricio Pochettino, ce qui pourrait avoir du poids dans sa décision finale.

"Dans les journaux espagnols, j’ai lu que toute sa famille s’était mise à apprendre le français. Moi, quand j’étais petit, si on m’avait dit que j’allais pouvais venir jouer à Paris, mes oreilles auraient pleuré ! Pour nous (les Argentins), la France, Paris, c’est quelque chose…" avant d'ajouter : "Je ne dis pas que Messi ne va pas aller au PSG, mais il y a quand même beaucoup de bidonnages dans les journaux espagnols, a-t-il lâché. Comme si Jorge Messi (son père), avec tous les millions qu’il a gagnés avec son fils, avait besoin d’apprendre le français… (…) Je crois que c’est possible, sauf qu’il faudra que le PSG trouve 100 millions d’euros par an."

"Tu crois vraiment que Messi, aujourd’hui, a des motivations sportives?, a demandé Fred Hermel au commentateur argentin. Je pense qu’aujourd’hui Messi, il a surtout envie de payer moins d’impôts." Pour Omar Da Fonseca, il est clair que Messi "va venir, et il va se donner un défi : il va vouloir gagner la Ligue des champions avec Paris, avoir une influence dans le foot d’un pays !"