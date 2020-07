Jorge Jesus quitte Flamengo pour retourner au Benfica

L'ancien joueur de 65 ans a annoncé qu'il quittait Flamengo pour retourner au Portugal, peut-on lire dans un communiqué du club de Rio de Janeiro, qui précise "respecter cette décision personnelle" tout en regrettant le départ de son entraîneur.

Le club portugais a de son côté publié une photo de l'entraîneur sur son compte Twitter, avec pour légende: "Bienvenue à la maison !"

Jorge Jesus renoue avec le Benfica, qu'il avait déjà entraîné entre 2009 et 2015, avant de rejoindre son rival, le Sporting, puis de s'engager au sein du "Mengao" en 2019.

En un an, le Flamengo a remporté sous sa houlette cinq trophées: la Copa Libertadores, le championnat et la Supercoupe du Brésil, la Supercoupe sud-américaine et le Championnat de l'Etat de Rio de Janeiro.