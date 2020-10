Encore une fois, la Premier League a fait sauter la banque

Covid ou pas, la Premier League s'est encore surpassée. Lors du mercato estival, les clubs anglais ont de nouveau été les plus dépensiers et de loin.

En effet, d'après les chiffres de la société londonienne Carteret Analytics, les clubs de l'élite anglaise ont dépensé la somme d'1,34 milliard d'euros, soit un peu moins qu'en 2019 où ils avaient déboursé 1,52 milliard d'euros.

Parmi les clubs de Sa Majesté, Chelsea a été le plus dépensier avec 270 millions d'euros dont près de 100 millions pour s'attacher les services du joueur allemand Kai Havertz

À titre de comparaison, et selon l'agence de presse allemande DPA, les clubs de Bundesliga ont dépensé 264 millions d'euros, loin des 705 millions d'euros de l'an dernier. La baisse a donc été beaucoup plus rude en Allemagn et ailleurs en Europe.