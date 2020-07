Visite médicale réussie pour Victor Osimhen à Naples

Naples a fait passer la traditionnelle visite médicale à l'attaquant nigérian de Lille Victor Osimhen à Rome, d'après la presse italienne

Des tests qui se seraient avérés concluants. Le transfert du buteur des Dogues chez les Partenopei pour 81 millions d'euros serait ainsi sur le point de se produire.

Gerard Lopez a été questionné à ce sujet en conférence de presse et le président lillois est resté évasif.

"Je m'attendais à ça. Je pensais qu'on allait y échapper. Devant vous, vous avez Luis (Campos). (rires) Non, je ne veux pas réagir à ça. On sait tous qu'il y a des négociations en cours. Après, si je vous dis 'Les négociations sont finies demain (samedi)' et qu'elles le sont après-demain, j'aurai menti. Si je dis : 'Il n'y a pas d'autres offres' mais il y en a (Liverpool, Inter Milan, Manchester United), j'ai déjà menti. Je préfère ne pas commenter le sujet", a notamment éludé le dirigeant.