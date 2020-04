Trent Alexander-Arnold vient au soutien de Liverpool

Les dons se multiplient dans tous les pays du monde et les footballeurs tentent d'aider leurs villes et leurs pays afin de faire face à la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19.

Ce mercredi, Gareth Bale n'est pas le seul à avoir annoncé venir en aide à sa ville natale. Trent Alexander-Arnold a envoyé un message au personnel soignant des hôpitaux de Liverpool.

Le jeune joueur red est originaire de Liverpool et a pris la décision de donner de plus de 2000 produits aux hôpitaux de sa ville natale.

"Comme vous le savez tous, je suis de Liverpool et cette ville est tout pour moi. Je suis inspiré par tout le travail des médecins du NHS pendant cette période difficile. Nous allons donner plus de 2000 produits au personnel soignant des hôpitaux de Liverpool", a annoncé le joueur.

This city means everything to me. So together with @UnderArmourUK, we're providing over 2000 products to the amazing key workers at @LivHospitals #ThroughThisTogether pic.twitter.com/VzUtZB9M4V