Trezeguet aurait voulu finir sa carrière à River

Dans une déclaration à 'Directv Sports', l'ancien attaquant David Trezeguet a fait l'éloge de l'excellent travail que Marcelo Gallardo accomplit à la tête de River Plate.

Trezeguet a quitté le club de Buenos Aires du jour au lendemain, sans savoir exactement ce qui s'est passé, bien qu'il y ait eu une rumeur sur une supposée querelle entre lui et Fernando Cavenaghi.

"J'ai essayé de contacter Cavenaghi par téléphone afin que nous puissions nous parler [pour terminer sa carrière à River, ndlr]. Il n'a pas répondu à mes appels. La même chose s'est produite avec Gallardo et Francescoli : j'ai essayé de communiquer afin d'avoir une réponse; positive ou négative", a-t-il déclaré.

Il a ajouté : "On m'a dit que j'avais décidé de ne pas continuer très indirectement, alors que je voulais que ces gars qui vivent du football, me disent ouvertement qu'ils ne voulaient plus de moi."

"Cavenaghi ne m'a pas répondu et si vous ne répondez pas au téléphone quand je vous appelle, il n'y a aucune intention de clarifier. Gallardo a montré ses qualités et pour les fans de Boca, c'est un cauchemar permanent", a déclaré l'ancien joueur professionnel.