Trincao : "C'est très facile de jouer avec cette équipe"

Encore un but pour Fransisco Trincao. Une semaine après son but de la victoire contre le Real Betis, l'ailier portugais a inscrit un doublé lors de la large victoire du Barça contre Alavés.

Au micro de 'Movistar' après la victoire du FC Barcelone, le Portugais est revenu sur ses deux buts et sur la performance du Barça avant de retrouver la Ligue des champions.

"C'est très facile de jouer avec cette équipe et ces joueurs. J'essaie de faire mon travail, je dois continuer à travailler pour en faire plus sur le terrain et aider l'équipe. Nous sommes heureux de cette victoire", a expliqué Francisco Trincao.

"Le match était un peu plus difficile après le but d'Alavés mais nous avons continué à travailler. La passe d'Ilaix ? Je suis très heureux pour lui, pour ses débuts au Camp Nou. Il faut continuer comme ça", a-t-il ajouté.