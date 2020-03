Trincao se révèle en pleine crise de coronavirus avant son arrivée au Barça

Francisco Trincao a été l'un des hommes du marché hivernal. Le Portugais, à la surprise générale, a été recruté par le Barça en vue de la saison prochaine.

Depuis, l'ailier portugais est devenu incontournable à Braga, montrant toute ses qualités match après match. Trincao a d'ailleurs parlé avec les fans de Braga lors de la trêve forcée due au coronavirus.

"Je suis concentré sur mon travail. Bien sûr que mon rêve est de gagner la Ligue des Champions. On joue toujours pour être les meilleurs et pour aider le club. J'ai cet objectif mais, pour le moment, je me concentre uniquement sur mon travail au quotidien. C'est seulement comme cela que je pourrai obtenir ce que je veux", a commencé le joueur portugais.

Trincao a été interrogé sur le joueur de Braga qu'il amènerait au Barça. "C'est une question compliquée. Fransérgio dit toujours : 'Je peux y aller avec toi, je serai là-bas pour t'aider, pour te donner des conseils, seulement pour être avec toi, pour te passer le ballon'. Je pense que c'est lui que j'amènerais", s'est-il amusé.

Le futur joueur du Barça a rappelé ses meilleurs moments en tant que joueur. "J'ai deux grands moments dans ma carrière : la victoire lors de l'Euro U19 et la Coupe de la Ligue avec Braga. Hélio Sousa a été l'entraîneur qui m'a le plus marqué, celui qui m'a permis de faire le grand saut".

Enfin, il a parlé de Messi. "Oui, je parlerai avec Leo lorsque je pourrai, pour lui parler de Braga".