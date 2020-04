Trippier revient sur son choix de quitter Tottenham

Demi-finaliste de la Coupe du monde de Russie et homme important à Tottenham, Kieran Trippier a fait un pari de taille en faisant ses valises et en rejoignant un nouveau championnat et en signant avec l'Atlético Madrid.

Le défenseur latéral a expliqué ce changement de parcours dans une interview pour 'Football Focus' : "Je ne voulais pas arriver à la fin de ma carrière en me lamentant de ne pas avoir joué à l'étranger."

"Je suis à l'endroit parfait et je crois que c'était le bon moment pour faire un pas en avant de jouer pour Simeone", assure l'Anglais concernant son nouvel entraîneur à Madrid.

Le joueur est revenu sur sa dernière saison compliquée à Tottenham : "Ce fut difficile. Je luttais contre les blessures depuis octobre mais je jouais les grands matches en arrivant jusqu'à la finale."

"Je jouais avec des douleurs, ce ne fut pas ma meilleure saison. Mais on sait qu'on est heureux quand on est passé par des moments comme celui-ci. Si cela arrive de nouveau, je saurais comment le contrôler", a-t-il conclu.