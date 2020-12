Trippier suspendu dix semaines pour avoir enfreint les règles de paris sportifs

Très mauvaise nouvelle pour Kieran Trippier et l'Atlético de Madrid. La fédération de football a décidé de suspendre le joueur pour les dix prochaines semaines.

Cette sanction, attendue depuis plusieurs mois, est due à la mauvaise conduite du joueur colchonero pour avoir prétendument violé les règles sur les paris.

Trippier a été accusé par la Fédération anglaise de parier sur son transfert à l'Atlético de Madrid, qui a été conclu en juillet 2019, ce qui l'a conduit à quitter le camp d'entraînement de l'équipe d'Angleterre en octobre pour une audience avec la fédération de son pays afin de se justifier sur cette affaire.

Le mercredi 23 décembre, la fédération a finalement tranché et a signalé que Trippier avait nié sept violations présumées de l'article E8 (1)(b) et sera donc suspendu dix semaines.

La suspension concerne toutes les activités liées au football et est effective partout dans le monde. Elle touchera donc l'Atlético de Madrid et l'équipe nationale d'Angleterre à partir de ce 23 décembre, suite à la demande adressée à la FIFA.

L'Atlético de Madrid n'a pas encore fait de déclaration à ce sujet et attend car le club pense que c'est la RFEF qui devrait l'informer après l'acceptation de la FIFA. Pour l'instant, et comme l'a indiqué 'AS', ils n'ont reçu aucune notification concernant cela. Selon la 'BBC', le club colchonero pourrait même faire appel de la décision. Trippier devra également payer une amende d'environ 77 000 euros.

Avec dix semaines hors des terrains, l'arrière latéral ne reviendra pas avant le 3 mars 2021, ce qui signifie que Simeone sera privé de son défenseur anglais pour les 13 matches à venir.

L'Anglais ne jouera pas en Coupe ni contre Getafe, Alavés, Athletic, Séville, Eibar, Valence, Cadix, le Celta, Grenade, Levante et Villarreal. Il manquera également le match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions contre Chelsea.