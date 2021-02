Trippier vers Manchester UnitedÂ ?

Manchester United veut signer un arrière droit et Kieran Trippier est l'une des principales cibles. Une option qui plaît à Fabio da Silva, ancien arrière droit des Red Devils qui joue aujourd'hui à Nantes.

Pour le Brésilien, frère de Rafael da Silva, Trippier serait un renfort de qualité à United. Pas seulement en ajoutant un joueur de niveau, mais parce que le joueur de l'Atlético de Madrid aiderait Aaron Wan-Bissaka à se développer.

Signé à l'été 2019 en provenance de Crystal Palace pour 55 millions d'euros, Wan-Bissaka a alterné les bons matches et les grosses erreurs. Il n'en reste pas moins que le club croit en son développement et Fabio pense que Trippier serait la clé.

"Il suffit de regarder ce que fait Luke Shaw. Je pense que c'est sa meilleure saison depuis qu'il est arrivé à United parce que Telles l'a fait progresser. Quelqu'un lui a dit "si tu n'es pas bien, si tu n'es pas concentré et si tu ne travailles pas dur, tu vas perdre ta place", a-t-il donné comme exemple.

"Cela permet de mieux jouer, alors j'espère pour Wan-Bissaka qu'ils trouveront un bon arrière droit car cela l'aidera à s'améliorer", a ajouté Fabio, qui a insisté sur le fait que Trippier l'aiderait : "100%. Sa signature le ferait se battre pour sa place et s'améliorer. Si vous jouez tous les matches sans opposition, vous pouvez vous reposer et c'est mauvais".

Tout le monde savait qu'il était un bon défenseur et que son positionnement était bon, mais au début je me suis dit "je ne sais pas". Maintenant, il s'est beaucoup amélioré et il peut faire encore plus, il est jeune et il est beaucoup plus offensif que lorsqu'il est arrivé. S'il continue à s'améliorer, il sera un joueur fantastique, je l'aime beaucoup", a-t-il ajouté à propos de Wan-Bissaka.