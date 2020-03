Trois ans de l'historique 6-1 du Barça au PSG

Le FC Barcelone a rappelé ce dimanche un jour historique pour le club et pour le football mondial. C'était un huit mars, et cela fait aujourd'hui trois ans que les Catalans ont réalisé la plus grande remontada de l'histoire.

Au match aller, les Parisiens s'étaient facilement imposés sur le score de 4-0 sur la pelouse du Parc des Princes, le jour de la Saint-Valentin 2017.

Di María (x2), Draxler et Cavani avaient donné un avantage qui semblait presque définitif, mais le Barça était parvenu à totalement renverser le score trois semaines plus tard au Camp Nou.

Suárez avait ouvert la marque dès les premières minutes de jeu, avant que Kurzawa contre son camp, Messi sur pénalty, et Neymar ne donnent l'espoir ultime aux Catalans.

Dans les dernières secondes, c'est Sergi Roberto, servi par Neymar, qui avait envoyé le ballon dans les filets du but de Trapp, synonyme de qualification.