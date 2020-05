Trois clubs pistent Younes Belhanda

Le milieu de terrain offensif marocain Younes Belhanda fera sans doute ses adieux à Galatasaray cet été, malgré un contrat avec les Turcs jusqu'en juin 2021.

Son agent, William D'Avila, a évoqué son éventuel départ dans une déclaration au journal marocain 'Al Massae', dans laquelle il a révélé que Belhanda avait plusieurs offres sur la table.

"Monaco le veut toujours. En Arabie Saoudite, Al Hilal et Al Ittihad veulent également assurer son transfert le plus rapidement possible", a déclaré l'agent du joueur.

Il a également évoqué l'intérêt du Séville et du Betis : "D'autre part, le Séville et le Betis s'intéressent à lui aussi."