Trois départs et un Barça rajeunit

Sergiño Dest, Ansu Fati, Eric García, aucun de ces trois joueurs n'a plus de 19 ans et c'est peut-être sur ces noms que repose le Barça de demain. Rakitic, Suarez et Vidal, tous trois ont en revanche dépassé la trentaine et ont été priés de quitter le club, un Barça plus jeune, est-ce la pierre angulaire du nouveau projet des dirigeants ?