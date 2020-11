Trois destinations se présentent à Isco

Pour Isco, tout semble être clair. S'il veut pouvoir retrouver du temps de jeu, et pourquoi pas une place en sélection espagnole, il lui faut faire ses valises et quitter le Real Madrid, où il n'a plus la confiance de son entraîneur.

Le milieu de terrain de 28 ans aurait déjà en tête de quitter le club madrilène, où il n'a pu disputer que 286 minutes de jeu depuis le début de la saison en championnat.

Et selon les dernières informations de la chaîne espagnole 'La Sexta', déjà trois clubs seraient intéressés par le joueur. Le premier serait le FC Séville, qui aurait déjà contacté le père et agent d'Isco.

Cependant, le club sévillan ne serait pas en mesure de s'aligner sur son salaire du Real Madrid, un salaire que le joueur souhaiterait conserver. Le même média ajoute que deux autres clubs seraient intéressés : Everton et la Juventus.

Ce n'est pas la première fois que les médias espagnols évoquent un intérêt de ces deux clubs pour Isco, qui serait d'ailleurs intéressé par la possibilité de goûter à un nouveau championnat.