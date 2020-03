Trois joueurs de Leicester présentent des symptômes du COVID-19

La Premier League n'échappe pas au coronavirus. Brendan Rodgers a confirmé en conférence de presse que certains joueurs de Leicester avaient montré des symptômes du coronavirus.

Selon la 'BBC', trois joueurs de l'équipe britannique auraient été écartés du groupe, après avoir montré des signes de contagion au COVID-19 dans les derniers jours.

"Nous avons plusieurs joueurs qui ont présentés les symptômes. Nous avons suivi le processus et, par précaution, ils ont été écartés du reste des joueurs", a informé Rodgers en conférence de presse.

Sur le possible report du match contre Watford, Rodgers a été clair. "Ce serait dommage qu'il soit suspendu, mais la santé publique est plus importante que tout cela", a expliqué le coach de Leicester.

