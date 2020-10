Trois semaines d'absence pour Diego Costa

L'image fut terrible pour les supporters de l'Atlético Madrid. Victime de nombreux pépins physiques depuis les dernières saisons, Diego Costa est de nouveau sorti sur blessure samedi.

Contre le Celta Vigo, le joueur hispano-brésilien a ressenti une douleur musculaire après une accélération et a demandé le changement avec beaucoup de frustration.

Si l'Atlético Madrid n'a pas encore publié de rapport médical, le quotidien 'AS' rapporte que le joueur devrait être forfait pour une durée de trois semaines et qu'il ne jouera plus avant la mi-novembre.

Il manquerait les matchs de championnat contre le Betis, Osasuna et Cadix, ainsi que les matches de Ligue des champions contre le Bayern Munich, Salzbourg et le Lokomotiv Moscou.

Il devrait en revanche être en mesure de revenir à temps pour affronter le FC Barcelone, qui sera l'un des chocs les plus importants de la saison pour les hommes de Diego Simeone.