Trois semaines d'absence pour Florenzi et Kimpembe ?

Le match d'hier soir (1-1) entre le Paris Saint-Germain et le Lille a causé des dégâts côté PSG. D'abord Kimpembe et ensuite Florenzi ont tous deux cédé leurs places, respectivement à la 81e et 87e minute.

Si le défenseur central s'est blessé sur une accélération salvatrice pour les siens, taclant devant sa surface de réparation et annihilant un 4 contre 1 à la 78e minute de jeu, l'international italien quant à lui, a vu sa cheville tournée après un tacle de Kehrer.

D'après le journal 'LÉquipe', les deux joueurs seront absents environ trois semaines et ne refouleront donc plus les pelouses avant 2021.

Le club du Paris Saint-germain devrait bientôt communiquer de manière officielle quant à la durée d'indisponibilité des joueurs.