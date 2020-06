Le monde sportif apporte son soutien aux manifestations qui ont lieu depuis les derniers jours en États-Unis pour la lutte contre le racisme, après la mort de George Floyd.

C'est au tour de Thierry Henry de faire porter sa voix pour la cause. L'ancien joueur français, aujourd'hui entraîneur au sein du championnat américain, a publié une lettre sur les réseaux sociaux.

"Pourquoi ceci se passe encore en 2020 ? Pourquoi les mêmes racistes qui applaudissent n'importe quelle minorité ethnique qui joue pour l'équipe qu'ils soutiennent injurient-ils les mêmes minorités une fois dans la rue ? Pourquoi toutes les méthodes que nous utilisons pour éradiquer le racisme de notre société ne fonctionnent-elles pas ?", écrit l'ancien joueur d'Arsenal.

"Cela dure depuis trop longtemps et cela va trop loin pour que cela soit toléré dans la société d'aujourd'hui. (...) Nous avons besoin de toute urgence de changement, nous exigeons des changements et, plus important encore, nous méritons le changement", continue l'entraîneur de l'Impact de Montreal.

"Rendons cela possible. Maintenant. Trop, c'est trop", conclut Thierry dans un message publié sur ses réseaux sociaux.