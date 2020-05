Troy Deeney refuse de s'entraîner pour protéger son fils

Troy Deeney, attaquant de Watford, a expliqué qu'il n'irait pas s'entraîner cette semaine, comme l'a autorisé la Premier League, afin de ne pas mettre en danger la vie de son fils âgé de cinq mois, qui a des problèmes respiratoires.

La Premier League a autorisé le retour à l'entraînement en groupes réduits en Angleterre à partir de ce mardi et les clubs feront leur retour cet après-midi.

Pour 'Talk the Talk', le joueur des Hornets a tenu à s'expliquer : "J'ai dit que je n'irai pas. Quand je vais leur expliquer mes raisons, ils comprendront. Mon fils de cinq ans a des problèmes respiratoires, je ne veux pas rentrer chez moi et le mettre en danger."

"Tu dois aller au centre d'entraînement avec tes propres vêtements, tu ne peux pas te changer là-bas, tu ne peux pas te doucher et quand tu y retournes, c'est avec les mêmes vêtements sales", a expliqué Troy Deeney.

"Je vais vous dire une chose. Je ne peux pas me couper les cheveux jusqu'en juillet mais je peux me mettre dans une surface de réparation avec 19 joueurs et sauter pour un ballon. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Personne ne peut répondre à ces questions, et ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'ils ont pas la réponse", ajoute l'attaquant anglais