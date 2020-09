Tuchel a-t-il déjà perdu son vestiaire ?

Selon les informations de 'RMC Sport', de plus en plus de joueurs parisiens commencent à se poser des questions sur les qualités de l'entraineur allemand, ainsi que sur sa capacité à gérer le groupe parisien. La défaite face à Marseille sonne comme celle de trop, celle qui fait dire au groupe parisien qu'il n'a pas les clés pour les emmener aussi loin qu'ils le souhaiteraient.

"On joue sans tactique, sans rien" aurait affirmé un cadre du vestiaire. "Pendant le match contre Marseille, on a senti le staff complètement dépassé, comme si on ne pouvait rien changer."

Le vestiaire commence même à se moquer de l'animation offensive mise en place par Tuchel, qui reposerait trop sur les individualités et notamment Neymar. Mais un vestiaire qui tourne autour d'un seul homme ne peut que finir par imploser. La starification des grands clubs n'enlève rien à l'exigeance d'unité qui règne dans un vestiaire.

Enfin, Marquinhos n'aurait pas apprécié de devoir recommencer la saison en tant que sentinelle, lui qui aimerait retrouver la chernière centrale avec Kimpembe. Un membre du vestiaire aurait même confié à 'RMC Sport' : "C’est assez incompréhensible de se dire qu’on peut recruter au milieu de terrain et faire en sorte que Marqui devienne un des meilleurs défenseurs du monde, et pas un milieu perdu"

Les joueurs critiquent aussi la gestion des groupes d'influence au sein du vestiaire par Tuchel, et notamment sa tendance à être plus laxiste avec les Sud-Américains, dont Neymar est le membre principal.

Si Tuchel veut réussir à remobiliser son groupe et amener le club vers un nouveau titre de Champion de France, il va devoir changer son organisation tactique mais aussi gérer différement son vestiaire, qui risque de lui exploser au visage.