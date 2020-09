Navas, Di Maria, Paredes et Neymar de retour

Après avoir dû bricoler pour le match contre Lens jeudi, Thomas Tuchel va certainement avoir un peu moins de maux de tête pour le Classique face à l’OM, dimanche. Présent en conférence de presse, l’entraîneur du PSG a apporté de bonnes nouvelles concernant le groupe parisien.

"Keylor, Di Maria, Neymar, Paredes et Florenzi seront là à l'entraînement. Marquinhos, Icardi et Kylian ne sont pas là. Les autres, il faut attendre de savoir si on les prend dans le groupe. Ils veulent joueur c’est clair, je vais décider demain. Il ne faut pas attendre trop longtemps s’il n’y a pas de risques."

Touchés par le coronavirus après leur virée à Ibiza, les quatre joueurs n’ont repris le chemin de l’entraînement que vendredi et risquent de manquer un peu de rythme.

Mais après avoir dû piocher dans les jeunes pousses parisiennes dans le Nord, Tuchel peut désormais compter sur un groupe quasi complet. Seuls Marquinhos, Icardi et Mbappé sont encore écartés, toujours en quatorzaine après avoir été déclarés positifs au Covid-19.

La nouvelle recrue parisienne, Alessandro Florenzi, sera elle aussi à l'entraînement ce samedi et pourrait lui aussi faire partie du groupe, que le club parisien annoncera samedi matin.