Tuchel, Di Maria… Les réactions après PSG - Rennes

Paris a rempli sa mission ce samedi lors de son duel contre Rennes (3-0). Les champions de France n’avaient pas été gâtés par les évènements, mais ils ont su s’en sortir en livrant une prestation très sérieuse. Logiquement, au coup de sifflet final, ils ont exprimé leur satisfaction. Thomas Tuchel, l’entraineur, s’est même dit très fier, en soulignant le courage de ses protégés.

Encore des blessés, pour Paris c'est l'hécatombe

Thomas Tuchel (entraineur du PSG sur Canal+) : « Un Psg différent de celui contre Leipzig ? Le résultat est meilleur, mais on n'a pas mieux joué. On a fait un grand combat et la mentalité a été exceptionnelle. Les gars ont été incroyables, malgré les nouvelles blessures. Je suis très heureux et fier. C'est l'une des plus belles victoires depuis que je suis ici. Les blessés ? C'était déjà beaucoup avant la rencontre, et ça s'aggrave. On jouait avec Kehrer, alors qu'il n'était pas prêt. Idem pour Paredes et Herrera. C'est comme ça. Les questions sur le positionnement de Marquinhos, vous manquez de respect pour les joueurs qu'on a et pour ce que l'équipe doit faire. Et c'est très triste. Je suis très content de l'équipe et fier de ses performances. »

Angel Di Maria (attaquant du PSG sur Canal+) : « On essaye de faire du mieux possible, mais ce n'est pas facile. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. On n'a pas eu le temps de travailler, il y a eu du Covid et des blessés, donc ce n'est pas facile. Marquinhos change souvent de poste ? C'est l'entraineur qui décide. On essaye de faire du mieux possible chacun. Chacun fait ce que l'entraineur dit. On ressort avec la victoire ce soir et c'est le plus important (…) Oui, on soutient toujours Tuchel. C'est un grand entraineur, qui nous a menés en finale de la Ligue des Champions. Il a fait le maximum pour nous, et on donne le maximum pour lui. Il a toute notre confiance. Et il a confiance en nous aussi (…) Mes statistiques ? C'est bien. Je suis content et j'en suis heureux. C'est un club ou il y a beaucoup d'affection envers moi. Je fais de mon mieux. Je veux finir ma carrière européenne ici, mais cela ne dépend pas que de moi. »

Clément Grenier (milieu de Rennes sur Canal+) : « On ne rentre pas dans le match correctement. On sait que c'est une rencontre où il faut mettre beaucoup d'intensité. C'est peut-être par manque d'expérience, ou de maturité dans notre jeu. On s'est rattrapés en fin de deuxième période, avec quelques occasions, mais on n'a pas réussi à marquer. C'est dommage qu'on leur donne ce premier but. Ici, ce n'est surtout pas ce qu'il faut faire (...) Deux grosses défaites de suite ? Ce sont deux défaites face à des équipes de haut niveau. Pour jouer le haut de tableau, il faut vite gommer ces erreurs-là. Il y aura la trêve pour se reposer et travailler. Il faut continuer à positiver, même si après les défaites ce n'est pas évident. »

Julien Stéphan (entraineur de Rennes en conférence de presse) : « Il nous a manqué beaucoup de choses, de l'intensité, de la qualité dans le jeu. On est mal rentrés dans le match en occasionnant de grosses erreurs. On a aussi été trop stériles dans le domaine offensif. On n'a pas su déstabiliser l'adversaire. C'est insuffisant. (...) En faisant deux cadeaux à cette équipe de Paris qui n'en demandaient pas tant, on s'est pénalisés. (...) Sur le premier but, on a trois passes neutres qui ne doivent pas exister. Il n'y avait pas de pression. On doit ouvrir vers l'extérieur où il y a des espaces. On donne la possibilité à Paris d'avancer. Il y a aussi des jeunes joueurs qui sont dans l'apprentissage. On a eu trop de difficultés aujourd'hui pour espérer autre chose. (...) On a encore beaucoup des progrès à faire pour pouvoir lutter contre ces équipes-là. On l'a vu cette semaine. Même s'il y a eu du contenu intéressant, ça fait deux lourdes défaites. Il y a beaucoup de choses à corriger. »

Damien da Silva (défenseur de Rennes sur Canal+) : « Notre pressing a été mal organisé. Ils sont bien sortis de ce pressing, ce qui nous a fait beaucoup courir. Il faut qu'on arrive plus à varier nos sorties de balle. Quand c'est plus compliqué, il faut savoir repartir de plus haut. On s'est mis en difficulté tout seuls (...) Deux fois 3-0, ça fait très mal. Il nous manque cet instinct de tuer les matches. On se crée des occasions, c'est positif et il faut aussi chercher du positif dans ces matches, mais on ne marque pas de but et c'est compliqué aussi. Paris avait des blessés, mais il y avait une bonne équipe quand même en face. On voulait faire mieux. C'est quand même une grande équipe et si nous on est n'est pas à notre meilleure niveau, c'est difficile de rivaliser. »