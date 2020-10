Tuchel, Diallo… Les réactions après PSG - Angers

En ouverture de la 6e journée de Ligue 1, Paris a signé un impressionnant succès aux dépens d’Angers. Cliniques aux avant-postes, les champions de France ont passé six buts au SCO d’Angers. Un succès avec l’art et la manière. Les joueurs étaient naturellement contents de cette grande performance, et il en est de même pour leur coach Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel (entraineur du PSG sur Téléfoot) : "Moins frustré que face à Reims ? Oui, mais j’étais un peu frustré par notre efficacité. Aujourd’hui, on a encore créé beaucoup d’occasions, mais l’agressivité dans la surface adverse était meilleure. C’est pour ça qu’on a marqué autant. On a fait un bon match, une belle victoire et ça nous donne beaucoup de confiance. La prestation d’Icardi ? On a parlé de ça hier à l’entrainement, et on a montré des images pour dire qu’on doit se sacrifier au premier poteau pour ouvrir les espaces dans le dos à ses coéquipiers. C’est absolument nécessaire. Ca nous manquait avant. On doit toujours créer beaucoup de possibilités, et ce sont les joueurs qui décident quelles options ils prennent. C’était bien aujourd’hui de ce côté-là. Le mercato ? On va attendre, j’ai déjà beaucoup parlé de ces choses. Quand je parle, je donne toujours mon avis honnêtement. On va toujours croire qu’on va réaliser de grandes choses, mais il faut que je donne mon avis. On va attendre."

Abdou Diallo (défenseur du PSG sur Téléfoot) : "Ça fait un moment que je n'ai pas pu enchainer les matches. Je reviens petit à petit et ça fait du bien. Je récupère le rythme et les sensations, car être écarté des terrains longtemps c'est toujours compliqué (...) On était plutôt en maitrise. On a marqué quand il le fallait, ça nous a facilité le travail. Et on a aussi géré comme il le fallait".

Pierrick Capelle (milieu d’Angers sur Téléfoot) : "On se rend compte qu'on a eu quelques situations, et notamment une balle de 2-3. Si on la met, ça peut faire un autre match. Même si c'était dur à suivre sur la longueur du match. On aurait pu résister un peu plus, ça nous aurait donné de l'allant. Mais, c'était un rouleau compresseur en face. C'était dur de suivre."

Stéphane Moulin (entraineur d’Angers sur Téléfoot) : "Ne pas être revenu à 2-3 ? Oui, c’est le seul regret que j’ai de la partie, car la différence entre les deux équipes elle existait. Dans l’expression collective, on a réussi quelques fois à les mettre en difficulté. On aurait pu revenir à 2-3. La victoire des Parisiens ne se discute pas, mais le score est sévère. Mais, ils ont remis les pendules à l’heure en terme d’efficacité. C’est un lieu difficile ici, on le sait. Moi, dans le secteur défensif, je suis beaucoup touché car il nous manquait beaucoup de joueurs. Ca fait beaucoup d’absences pour un match de ce niveau. Ça n’explique pas tout, mais à un moment donné ça finit par faire défaut."