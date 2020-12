Tuchel doute de pouvoir compter sur Mbappé contre Strasbourg

Kylian Mbappé pourrait être absent du match face à Strasbourg mercredi. Cela a été confirmé par l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, qui a déclaré que l'attaquant avait des problèmes aux abducteurs.

"Je ne sais toujours pas qui va jouer, car certains d'entre eux se trouvent dans une zone à risque. Il faut attendre la dernière séance d'entraînement, puis je parlerai au médecin et déciderai plus tard. Il faut attendre et trouver des solutions car il manquera dix internationaux", a déclaré Tuchel en conférence de presse.

De plus, l'entraîneur du PSG a évoqué le rôle de Marquinhos. "J'ai vu une performance solide, avec un Marquinhos d'un niveau extraordinaire. Vous pouvez faire une vidéo de son match et la montrer à tout le monde, c'est le Ballon d'or", a-t-il déclaré.

À propos de Moise Kean, il a déclaré qu'il "apporte sa vitesse et sa force physique, ce qui peut être encore plus important dans certains matches. "Il est très humble, il connaît son rôle, il est toujours prêt à travailler et à se battre contre les défenseurs adverses. Il défend, ferme les espaces et travaille dur sur le plan tactique", a-t-il déclaré à propos de l'Italien.

"Strasbourg est une équipe avec une forte personnalité, qui se bat et n'abandonne jamais. Ils sont très physiques et ont beaucoup de caractère. Nous savons donc à quoi nous attendre. Ce sera un match difficile et physique, le dernier de l'année. Faire le point sur 2020 ? Je n'aime pas le faire avant le dernier match. Nous devons gérer une situation difficile. Nous sommes à 100 % dans le match", a expliqué Tuchel à propos du match.