Tuchel et Leonardo, priés de partir en cas de défaite

Entre mauvais résultats et blessures, rien ne va au PSG. L'entraîneur, Thomas Tuchel, se voit être sur la selette en cas de mauvais résultats en Ligue 1 et surtout en Ligue des champions. La direction du dernier finaliste de la C1 pourrait également se séparer du directeur sportif, Leonardo.

En effet, au micro de 'RMC', l'ancien parisien, Jérômen Rothen, affirme "qu'il ne se passera rien durant la trêve internationale". Néanmoins, il évoque un cas de figure où l'on pourrait voir le PSG mettre à la porte le coach allemand et le directeur sportif brésilien.

"Thomas Tuchel a beau avoir des soutiens à Doha, la question se pose. Mais il a encore des soutiens, tout comme Leonardo. Son avenir se jouera sur le match retour contre Leipzig." avant de poursuivre : "On parle beaucoup de Thomas Tuchel, mais Leonardo... Il y a de vraies interrogations et de vraies erreurs, depuis qu'il est arrivé. C'est à lui de les assumer. Qu'il amène de la rigueur, ait changé certaines choses dans le vestiaire au niveau de l'image, pas de problème. Mais quand t'investis sur un directeur sportif comme lui, il doit avoir un réseau et faire sauter les joueurs en fin de cycle. (...) Dans le recrutement, tous les joueurs arrivés aujourd'hui ne sont pas des trouvailles de Leonardo. Ce sont plutôt les agents qui ont proposé untel ou untel. Il a saisi les opportunités"