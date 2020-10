Tuchel évoque son avenir

Ce samedi, Paris recoit Dijon pour le compte de la 7ème journée de Ligue 1. Pour l'occasion, Thomas Tuchel était face aux médias, et a pu revenir sur la défait de Ligue des Champions contre Manchester United (1-2). Depuis ce match, les critiques sont de plus en plus véhémentes envers l'Allemand, qui commence à être agacé.

"C'est normal, c'est comme ça depuis mon arrivée, depuis la dernière défaite contre Manchester United, c'est toujours ma responsabilité si l'on perd, je peux vivre avec ça. C'est exactement pour ça que je ne lis pas ce qu'on dit sur moi. Comme ça je peux me concentrer sur le staff, l'équipe, le club."

Forcément, la question de son avenir est revenue plusieurs fois, et il a tenu a être clair :

"Oui, la situation est claire, j’ai un contrat, pour moi personnellement, cela ne fait pas de différence. Pour mon travail, il y a des circonstances incertaines dans le monde avec ce virus, pas facile de faire une planification. Ce n’est pas possible de ne pas communiquer. Si on ne parle pas de prolongation, on ne parle pas, très bien. Je ne fais pas de sentiments. On doit accepter. Je fais mon travail avec mon staff du mieux possible, on fait tout pour gagner, pour tout gagner"

Les relations avec Leonardo étant de plus de plus froides, il se pourrait que Thomas Tuchel n'entende jamais parler de cette prolongation de contrat, lui qui a énormément déçu depuis son arrivée dans le club parisien. Pour autant il ne souhaite pas se remettre en question :

"Non, il n'y a rien à changer. On travaille de façon honnête, dure, intense. On s’adapte, tous les jours. On n’a pas un style, on change de style avec l’équipe, chaque année, chaque semaine. On fait ce qu’il faut. Si on a besoin d’être dur, on est dur. S’il faut être protecteur, on le fait. C’est toujours une adaptation. On s’adapte après chaque match"