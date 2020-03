Tuchel devrait arrêter les expériences

Le Paris Saint-Germain joue sa saison au Parc des Princes le 11 mars prochain, contre Dortmund. Après s'être inclinés à l'aller avec un doublé de la Haaland, les hommes de Thomas Tuchel n'ont d'autre choix que de remonter ce score au Parc des Princes.

La performance de l'équipe face à Dortmund a suscité de sérieuses critiques à l'égard de l'entraîneur allemand. Malgré le retour de Neymar, Tuchel avait rompu avec son schéma habituel et le pari n'a pas payé. Le PSG a été dépassé et a manqué de discipline face à un Borussia qui ne s'est pas fait prié pour s'imposer.

Même le frère de Kimpembe s'en est pris à Tuchel, lui manquant même de respect sur les réseaux sociaux, et Neymar ne semblait pas très heureux non plus. Pour toutes ces raisons, le technicien parisien risque de revenir à un schéma un peu plus naturel.

Les tests effectués lors des derniers matchs le confirment. L'Allemand a continué avec son 4-2-2-2 habituel, avec Mbappé (référence absolue) et Cavani à la pointe de l'attaque après que l'Uruguayen ait récupéré sa place face à Icardi. Pour les ailes, il y aura Neymar. Le dernier doute subsiste entre Di Maria, incertain, et Pablo Sarabia, dans la forme de sa vie.

L'Espagnol est devenu une assurance pour les Parisiens. Un élément qui s'est rendu indispenasble et qui a brillé parmi les Mbappé, Neymar et Mauro Icardi, et les chiffres parlent d'eux-mêmes : 14 buts et 7 passes décisives jusqu'à présent cette saison.

Le PSG doit encore affronter Strasbourg ce samedi (17h30) pour ses dernières répétitions avant un match crucial. Contre le Borussia, Tuchel et son équipe joueront la réussite de leur saison, ni plus, ni moins.