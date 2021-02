Tuchel : "Je ne suis pas payÃ© pour aligner les joueurs les plus chers"

Thomas Tuchel ne fait pas de cadeaux. S'il fait entrer un de ses joueurs sur le terrain et qu'il ne se comporte pas comme prévu, il le fait sortir. Hudson-Odoi en a fait les frais contre Southampton : il est entré à la mi-temps et est sorti à la 76e minute. L'entraîneur, après avoir expliqué qu'il n'avait pas apprécié l'attitude de son joueur, a déclaré dans la salle de presse que le coût des joueurs n'influençait pas ses choix.

"Tout le monde doit comprendre que je prends parfois des décisions pour gagner des matchs. Il est possible de faire des erreurs ou d'échouer mais nous ne pouvons pas manquer d'énergie, mais quand on est à 5 ou 10 %, il ne faut pas rentrer sur le terrain", a expliqué l'ancien entraineur du PSG.

"Je sais ce que Hudson peut nous apporter et c'est pourquoi je lui fais confiance et cela ne changera pas. Il sait exactement ce que j'attends de lui et que lorsqu'il ne sera pas au niveau, je prendrai ce genre de décision. Je suis payé pour gagner des matchs, pas pour aligner les joueurs les plus chers sur le terrain", a-t-il déclaré.

Le technicien allemand a ensuite fait une analyse plus globale du match : "Nous avons ouvert beaucoup d'espace pour nos attaquants et pour les dernières passes, mais la prise de décision, la détermination et le timing n'étaient pas assez bons pour créer plus d'occasions et être plus précis. Nous avions besoin d'un penalty pour marquer".