Tuchel montre son soutien à Di María

Le Paris Saint-Germain affronte Lille en Ligue 1 dimanche et Angel Di María, comme l'a confirmé son propre entraîneur, a de bonnes chances de faire partie du onze de départ.

Mais l'attaquant argentin traverse l'une des périodes les plus difficiles depuis son arrivée au Parc des Princes, et Thomas Tuchel lui-même a parlé de sa situation lors d'une conférence de presse.

Le contrat de Di María expire en juin 2021 et l'entraîneur du PSG a confirmé que cela pourrait être la raison de son tourment : "C'est peut-être l'explication, la situation de son contrat. Il a de l'influence. C'est un type sensible. Il a besoin de notre soutien, et il l'a."

"Ces dernières semaines, cela a été plus difficile pour lui. Il a perdu quelques ballons, il n'a pas été assez décisif... mais il a tout mon soutien. Il y a de fortes chances qu'il soit titulaire", a-t-il ajouté.