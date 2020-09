"Une arrivée de Florenzi ? Oui, j'espère"

C’est par un revers que le PSG a entamé son parcours en championnat. Les champions de France ont perdu face à Lens à Bollaert. Affaiblis par plusieurs défections, les Franciliens ont été trop peu dangereux pour espérer l’emporter, et une grosse erreur du jeune gardien Bulka leur a couté le point du nul.

Au coup de sifflet final, Thomas Tuchel a cherché à relativiser ce faux-pas, car concédé dans des circonstances particulières. Les joueurs, eux, ont insisté sur le fait que Paris doit mieux faire même sans ses meilleurs éléments.

"Je ne pense pas qu’on pouvait faire mieux. J’étais content de la 1e période qu’on a faite. On a contrôlé le match complètement, et on a eu la possession. On a eu des difficultés de créer des occasions pour marquer aujourd’hui. Zéro occasion ? Mais oui. Nous avons un groupe réduit, et on manque de joueurs qui font la différence. Avec des jeunes, on a fait une erreur décisive et on n’a pas pu profiter de leurs erreurs à eux. Le nul c’est le maximum qu’on pouvait espérer", a commencé l'entraîneur du PSG.

"Ce que j’ai dit à Bulka ? Il doit jouer comme ça. Il s’agit d’une erreur technique. Ca peut arriver. Ça ne sera pas sa dernière. Malheureusement, c’était décisif", a-t-il ajouté concernant la boulette de son troisième gardien, titulaire ce jeudi en l'absence de Rico et Navas.

Enfin, Thomas Tuchel a évoqué le mercato et a confirmé la piste Alessandro Florenzi : "Se renforcer ce n’est pas urgent, mais nécessaire. On a perdu beaucoup de joueurs, et c’est nécessaire de se renforcer pour avoir de la concurrence. (...) Florenzi, oui, oui, j’espère. Je suis très optimiste, mais ce n’est pas fini."