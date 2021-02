Tuchel s'en prend au niveau de la Ligue 1

De passage devant les médias ce jeudi, Thomas Tuchel a été sondé sur sa première impression concernant le niveau du championnat anglais.

“Nous avons suivi la Premier League de très près et nous avons eu quelques matchs internationaux et de Ligue des champions contre vos grosses équipes ici en Angleterre. Donc ce n’était pas une surprise, a estimé l'ancien boss du PSG.

"Mais quand à la fin tu le ressens avec ton expérience sur le banc tous les trois jours, c'est encore différent parce que soudainement, tu le vis. Il y a une grande intensité aussi pour l’entraîneur, une grande implication physique.", analyse-t-il.

Thomas Tuchel a aussi mentionné les spécificités du championnat de Sa Majesté par rapport à la Ligue 1.

"Les équipes sont très disciplinées en défense, dans leur structure, dans leurs convictions et dans leur approche. Donc elles ont beaucoup confiance dans leur façon de jouer contre les grosses équipes, a indiqué le coach allemand, en parlant du niveau du championnat anglais. Tout le monde essaie de se battre contre les grosses équipes pour gagner. Personne ne se contente d'un bon match nul et peut-être d'une défaite serrée et en étant content."

Les 'Blues' préparent aussi un huitième de finale de Ligue des champions face à la redoutable équipe de l'Atlético de Madrid. Mais l'ancien coach du PSG profite du championnat pour le moment.

"J’ai le sentiment que c’est tout ce que le football est et c’est tout ce qu’on aime dans ce jeu et on peut le trouver en Premier League, a conclu Tuchel. Et c’est pourquoi je suis très excité et très heureux."

Le coach des 'Blues' a aussi brièvement évoqué le mercato. "Je peux comprendre l'intérêt de la question et l'intérêt de chaque fan et supporter de parler de ces sujets. Je suis toujours fan et je suis intéressé par ce qui se passe. Mais nous sommes actuellement en février et il y a un long chemin à parcourir. En apprenant à me connaître, vous saurez que je ne parlerai pas des autres joueurs sous contrat".