Tuchel s'exprime sur le cas Mbappé

C'est tout le PSG qui tremble, et les dernières informations qui parviennent du centre d'entraînement des Parisiens ne sont pas forcément très positives.

Absent lundi lors de l'entraînement, Kylian Mbappé n'a pas non plus pris part à la séance de ce mardi, alors que le Français souffre d'un angine.

Thomas Tuchel s'est exprimé à ce sujet et n'a pas totalement écarté la participation du champion du monde français au choc contre Dortmund.

"Kylian, c'est autre chose. Il est malade, il a une angine depuis deux jours. Ce n'est pas grave mais il ne s'est pas entraîné. On décidera demain à 11h. On doit attendre pour voir s'il peut s'entraîner, peut-être ce soir en individuel. Peut-être que ce sera aussi possible demain et qu'il joue. On doit attendre", a affirmé le coach allemand.

Si le Français pourrait donc jouer ce match, son état de forme pose question. "Est-ce qu'un joueur est à 100% s'il ne s'entraîne pas pendant trois jours ? Il est malade depuis deux jours. Ce sont des spéculations. Les angines sont différentes. On peut avoir une chose grave et on est vraiment malade. Ce n'est pas le cas de Kylian. Il a peu de fièvre mais pas trop. Peut-être qu'il pourra un peu s'entraîner aujourd'hui et continuer demain pour jouer. Mais c'est trop tôt pour parler de ça", a conclu Tuchel, inquiet de ne pas pouvoir totalement compter sur son crack pour le match le plus important de la saison du PSG.

Le PSG tentera de renverser le Borussia Dortmund en huitième de finale retour de la Ligue des Champions devant un Parc des Princes vide, après la défaite au match aller (2-1) au Signal Iduna Park.