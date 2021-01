Tuchel veut Upamecano et Haaland à Chelsea. AFP

Thomas Tuchel vient de prendre les rênes de Chelsea et, selon 'Bild', il a déjà fait deux demandes à sa direction. L'entraîneur allemand veut que Dayot Upamecano du RB Leipzig et Erling Haaland du Borussia Dortmund soient dans ses rangs et il fera tout ce qu'il peut pour les avoir.