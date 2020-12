Tweet controversé de Lehmann qui s'attire les foudres des internautes

Ce week-end, Jens Lehmann a fait du bruit en Allemagne à cause d'un tweet malheureux dans lequel il a glissé un certain négationnisme en minimisant les effets de la pandémie dans son pays.

L'ancien gardien d'Arsenal et de l'équipe d'Allemagne a comparé le nombre actuel de décès causés par la COVID-19 à celui de la campagne de grippe particulièrement dure de 2017.

"En 2017, nous avons déploré 23 000 décès dus à la grippe. À l'époque, personne n'en parlait. Aujourd'hui, nous déplorons le même taux de mortalité de 0,028% de la population. Restez en bonne santé et passez un joyeux Noël", a-t-il écrit.

Ce n'est pas la première fois que Lehmann s'exprime à ce sujet. Déjà en avril, lorsque le coronavirus est apparu, il disait qu'il était "plus doux qu'une grippe". Il a ensuite commencé à recevoir des critiques pour le prétendu négationnisme qu'il prêchait sur les réseaux sociaux.

Avec ce tweet, les utilisateurs et les fans de Hertha Berlin, dont il est membre du conseil d'administration, se sont vite désolidarisés de ses paroles et ont même supprimé le tweet. Le tweet a été remplacé par un autre : "Nous devons protéger les personnes âgées et les groupes à risque afin de ne pas voir monter les chiffres".