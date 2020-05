Ceferin menace les championnats qui ne termineront pas la saison

Les clubs issus des championnats ayant décidé d'arrêter définitivement leur saison en raison de la pandémie de coronavirus devront-ils passer par des tours préliminaires afin de disputer les Coupes d'Europe la saison prochaine ? C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le président de l'UEFA Alexsander Ceferin ce samedi dans un entretien au 'Corriere dello Sport'.

"Il y a un plan concret pour terminer la saison européenne, a-t-il affirmé alors que la Bundesliga doit reprendre ce samedi. Je pense que la majorité des Ligues seront en mesure de terminer leur championnat. Celles qui choisissent de ne pas le faire devront affronter des préliminaires s'ils veulent participer aux prochaines compétitions de l'UEFA."

"Les compétitions nationales et européennes sont physiologiquement liées et nous voulons que les clubs européens aient remporté des championnats nationaux et des coupes nationales, en se qualifiant sur la base des résultats. C'est l'essence même du sport, et pas seulement du football."

Reste à savoir ce qu'il en sera de la Ligue 1, puisque la notion de choix n'est pas entrée en compte dans la mesure où la décision d'arrêter le championnat a été largement imposée par le gouvernement. Une suspension que le Slovène avait déjà jugée trop hâtive.

Ceferin a également affirmé que sauf retournement de situation, la Ligue des champions et la Ligue Europa iront à leur leur terme au mois d'août : "Nous devons attendre que le comité exécutif (le 27 mai prochain) confirme les dates mais je peux vous garantir que les coupes européennes iront à leur terme en août, sauf cataclysme."