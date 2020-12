UEFA: Tirana accueillera en 2022 la finale de la troisième Coupe d'Europe des clubs

Saint-Etienne avait candidaté pour organiser la finale de cette nouvelle compétition en 2022 et 2023, mais le comité exécutif de l'UEFA l'a attribuée à la nouvelle National Arena de la capitale albanaise, inaugurée en novembre 2019 par un Albanie-France (0-2) et qui compte 21.690 places.

Le tournoi doit réunir à partir du 16 septembre 2021 32 équipes dans le tableau final, après trois tours qualificatifs. L'ensemble de la compétition va impliquer 184 équipes, dont 46 "reversées" après avoir été éliminées de Ligue des champions ou de Ligue Europa. Les 55 fédérations membres de l'UEFA seront représentées.

Après une phase de groupes comprenant huit poules de quatre équipes, les rencontres seront à élimination directe à partir des huitièmes de finale, les 10 et 17 mars 2022, jusqu'à la finale disputée le 25 mai 2022.

Tous les matches seront joués le jeudi, comme ceux de la Ligue Europa, et cette compétition rappelant la Coupe Intertoto supprimée en 2008 sera maintenue "au moins tout le cycle 2021-2024", précise l'UEFA.

Le vainqueur gagnera un ticket "pour la phase de groupes de la Ligue Europa" de la saison suivante, à moins qu'il ne se soit qualifié pour la Ligue des champions via son championnat national.

Ce nouveau tournoi "rend les compétitions de clubs de l'UEFA plus inclusives que jamais. Il y aura plus de matches pour plus de clubs, avec plus de fédérations représentées", s'est félicité le patron de l'instance européenne, le Slovène Aleksander Ceferin.

Au cours du même conseil exécutif, l'UEFA a par ailleurs attribué conjointement à la Roumanie et la Géorgie la phase finale de l'Euro espoirs 2023, qui se dispute entre 16 équipes. L'édition 2021, pour laquelle les Bleuets sont qualifiés, se disputera en Hongrie et en Slovénie.