Andreï Chevtchenko : "Une situation très difficile"

Adversaire de l'Équipe de France ce mercredi soir, en match amical, l'Ukraine est une sélection décimée. Par les blessures ? Oui, mais pas que. En effet, l'équipe entraînée par Andreï Chevtchenko compte pas moins de 14 forfaits pour cette rencontre face aux Bleus, dont 8 sont liés à des cas de coronavirus... Une situation qui pose problème.

"De ce que je sais, le match aura bien lieu"

"Il est vrai que nous faisons face à une situation très difficile. Même avant la déclaration des cas de Covid-19, nous avions beaucoup de blessés à déplorer. C'est au dernier moment avant le départ de Kiev qu'on a appris que 2 joueurs du Chakhtior (Piatov et Stepanenko) étaient positifs au coronavirus. Leurs quatre coéquipiers ont dû être renvoyés en quarantaine pour quatre jours et on a appelé d'autres joueurs, très jeunes pour certains, au sein du vivier de l'équipe Espoirs", a ainsi déclaré le sélectionneur, frustré.



"Aujourd'hui (mardi), Pankiv et Lounine, qui ont passé un nouveau test en France, se sont à leur tour révélés positifs. C'est donc une situation bien difficile pour nous, on va faire un maximum confiance à la position du gouvernement français et aux protocoles médicaux en vigueur. De ce que je sais, le match aura bien lieu. C'est vraiment dommage que je n'aie pas pu amener ma meilleure équipe. Mais on va faire de notre mieux pour rassembler les meilleurs joueurs possible. La France et nous avons deux matches à venir de Ligue des nations. Je dois prendre en compte cette situation aussi, ce seront ces matches-là les matches officiels...", a ensuite ajouté l'ancienne gloire de l'AC Milan.

Pour rappel, l'Ukraine n'est bien entendu pas la seule sélection a être touchée par les cas de coronavirus. En Équipe de France, après Paul Pogba et Houssem Aouar lors du dernier rassemblement, c'est Léo Dubois qui a été contraint de déclarer forfait pour les trois prochaines rencontres. Il a été remplacé par Ferland Mendy.