Uli Hoeness annonce l'arrivée de Leroy Sané au Bayern

Et si Uli Hoeness venait tout simplement d'annoncer la future signature de Leroy Sané au Bayern Munich ?

C'est en tous les cas ce que nous pourrions croire en lisant ce qu'il a déclaré à 'Sky Sport' après la victoire du Bayern face au Fortuna Düsseldorf.

Alors qu'il évoquait une possible prolongation de David Alaba, le vice-président du Bayern a parlé de l'attaquant de Manchester City comme futur joueur bavarois.

"Avec Joshua Kimmich, Niklas Süle et, espérons-le, David Alaba, Thiago et Leroy Sané, nous avons une équipe jeune et viable. Je peux imaginer, si tout se passe bien, qu'une nouvelle ère ne fait que commencer au Bayern Munich", a-t-il déclaré au journal allemand.

Sané, blessé en début de saison, n'a pas joué le moindre match avec City lors de cet exercice. Alors que son transfert au Bayern semblait remis en cause, Uli Hoeness semble avoir définitivement rassuré les supporters bavrois.